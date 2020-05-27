YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Kars’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

KARS HABERLERİ  | 27.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıktı.Kars’ta uzun süren kış mevsimin ardından doğanın canlanmasıyla birlikte yaklaşık 6 aydır ahırlarda bakılan hayvanlar, meralara yayıldı.Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çobanlar, hayvanlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşarken, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatılmaya başladı.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar meralara çıktı.
Kars’ta uzun süren kış mevsimin ardından doğanın canlanmasıyla birlikte yaklaşık 6 aydır ahırlarda bakılan hayvanlar, meralara yayıldı.
Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çobanlar, hayvanlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşarken, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatılmaya başladı. Güneşli ve sıcak havada meralarda yerini alan hayvanlar yetiştiricileri de rahatlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Kars Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:43
Sabah
04:35
Öğle
12:10
İkindi
16:07
Akşam
19:35
Yatsı
21:19

Kars Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Dılber Eczanesi
Merkez
Saglık Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kağızman’da asker birlik çekildi

Kağızman’da asker birlik çekildi

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.