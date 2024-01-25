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Kars’ta buz üstünde Kafkas dansı

İHA İHA
25.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Kars’ta vatandaşlar, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde Kafkas dansı yapıp halay çekerek gönüllerince oynadı.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Turistik Doğu Ekspresi ile Kars’a akın ediyor. Kars’a gelen vatandaşlar ise soluğu Çıldır Gölü’nde alıyor.

Kars son günlerde yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini görmek için aylar öncesinde Turistik Doğu Ekspresi’nden yerlerini ayırtan vatandaşlar, geldikleri Kars’ta soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden Arpaçay’a bağlı Taşbaşı köyüne gelerek burada yüzeyi donan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkıyor.

“BURASI ÇOK GÜZEL TEKRAR GELMEYİ ÇOK İSTERİM”

Kars’a Turistik Doğu Ekspresi ile Bursa’dan geldiklerini ifade eden Neşe Karçın, “Yıllardır istiyorduk Doğu Ekspresi ile buralara gelmek Kars’ı görmeyi, Çıldır Gölü’nü, Ani Ören Yeri’ni çok istiyorduk. Bu sene kısmet oldu. çok güzeldi, harikaydı. Trende çok güzel bir ortam vardı. Herkesle iç içe böyle kardeş gibi olduk. Çok güzel eğlendik. Bazı garlarda indik. Sonra Çıldır Gölü’ne geldik. Burası çok güzel, atlarla kaydık, ortam çok güzel, müzikler, çaylar, kahveler, burası muhteşem bir yer. Doğası harika, bayıldık. Tekrar gelmeyi çok isterim” dedi.
Çıldır Gölü’nde kıl çadır önünde toplanan vatandaşlar burada çalan müzikle adeta kendilerinden geçiyor.

Kafkas müziği eşliğinde Kafkas dansı yapan vatandaşlar, daha sonra halay çekip eğleniyor. Gönüllerince oynayan vatandaşlar daha sonra Çıldır Gölü’nden ayrılarak Kars’a dönüyor.

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