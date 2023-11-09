Kars'ta çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kümbet köyünde F.B'nin 14 büyükbaş hayvanının çalınması üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan E.M. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kümbet köyünde ikamet eden F.B'nin 14 büyükbaş hayvanının 7 Kasım'da kaybolması üzerine Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapılmış ve hayvanlar E.M. ve M.K'nin ahırında bulunmuştu.

Bulunan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

