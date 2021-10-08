YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

08.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ta canlı hayvan pazarında tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Kentte önceden kavga ettikleri belirtilen E.K. ile F.B, Kars Belediyesine ait canlı hayvan pazarında karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K'nin tabancayla ateş açtığı F.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı E.K. ise polislerce gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldıiPhone sahipleri istekli değil! Bir öncekinin gerisinde kaldı
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyorKars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:04
Öğle
12:00
İkindi
15:12
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.