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Kars’ta Çerme köyü karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 10.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kars’ta Çerme Köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars’ta Çerme Köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan Çerme Köyü’nün kentle bağlantısı kesildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çerme Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Çerme Köyü girişinde İl jandarma Komutanlığı’nca jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri karantinaya alınan köye giriş-çıkışlara izin vermiyor.

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