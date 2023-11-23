Kars’ta çiçekler öğretmenlere hazırlanıyor

Kars’ta uzun yıllardan beri çiçekçilik yapan Yasemen Çiçekçilik sahibi Fırat Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, yarın kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde çiçekleri öğretmenler için özenle hazırlıyor.

Öğretmenler Günü’nde ise özellikle saksı çiçekleri ve teraryum tercih ediliyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan çiçekçi Fırat Yolaçan, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Hazırlıklarımız başladı. Yoğunluğumuz var. İnşallah güzel geçecek. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tekrar kutluyorum” dedi.

Öğretmenler Günü’nde buketler, aranjmanlar ve saksı çiçekleri yoğun ilgi görüyor. Çiçekçiler, aldıkları siparişleri hazırlayarak sahiplerini teslim ediyor.

