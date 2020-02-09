YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta çığ uyarısı

Kars'ta çığ uyarısı

KARS HABERLERİ  | 09.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kars'ta çığ uyarısı

Kars'ta çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, il için "sarı" uyarı verildiği belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çığ Kars Meteoroloji

En Çok Okunan Yerel Haberler

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Tatvan’da kar tatili

Tatvan’da kar tatili

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Kars Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:03
Öğle
12:27
İkindi
15:14
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta “Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları” Sempozyumu

Kars’ta “Yerel Yönetimler, Demokrasi ve Kentleşme Politikaları” Sempozyumu

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.