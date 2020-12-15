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Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KARS HABERLERİ  | 15.12.2020 22:09 | Son Güncelleme

Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Darboğaz köyünde amca çocukları Celal Kaya ile Tunç Kaya arasında iddiaya göre evin önüne hayvan pisliği dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Tunç Kaya ve Celal Kaya birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yaralılar Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilen Celal Kaya kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önemi aldı.

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