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Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

AA AA
02.05.2024 14:57
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da ilçeye bağlı Denizgölü köyünde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada K.T, İ.T, M.S, Ü.K, H.T, H.K, S.K. ve Y.D. yaralandı.

Olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca, 62 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.K, F.K, İ.K, N.K, S.K, E.K, S.K. ile H.K. tutuklandı.

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Kars silahlı kavga

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