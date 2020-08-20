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Kars’ta ÇKS başvuruları uzatıldı

KARS HABERLERİ  | 20.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kars’ta Çiftçi, Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları uzatıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

Kars’ta Çiftçi, Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları uzatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, 2020 yılı içerisinde yaşanan pandemi nedeni ile çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS baş vurularının 01.09.2020 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.
Düzgün, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları üzerine 2020 yılı ÇKS başvuruları, 20.08.2020 tarih ve 31219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında 01.09.2020 tarihinde kadar uzatıldı.
2020 yılı ÇKS başvurusunu süresi içerisinde yapamayan üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için 01.09.2020 tarihine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli evraklar ile başvuru yapmaları gerekiyor.

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