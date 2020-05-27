Kars’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklara 4 saatlik izin verildi. Güneşli havanın tadını çıkartan çocuklar gönüllerince eğlendi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ile çocuklar maske takma şartıyla 4 saatliğine dışarı çıktı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar parklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların parklarda oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

