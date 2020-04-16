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Kars’ta Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı

KARS HABERLERİ  | 16.04.2020 09:19 | Son Güncelleme

Kars’ta, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Digor’a bağlı Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı.Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesine bağlı Dağpınar Beldesi’nin Merkez Mahallesi’nde uygulanmakta olan karantina ,16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 00:01 itibariyle kaldırılmıştır” denildi.Kars’ta, Selim İlçesine bağlı Gelinalan, Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü Köyü, Digor İlçesine bağlı Türkmeşen Köyü ve Kağızman ilçesi Akyayla köyünde karantina devam ediyor.

Kars’ta, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Digor’a bağlı Dağpınar Beldesi Merkez mahallesinde karantina kaldırıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesine bağlı Dağpınar Beldesi’nin Merkez Mahallesi’nde uygulanmakta olan karantina ,16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 00:01 itibariyle kaldırılmıştır” denildi.
Kars’ta, Selim İlçesine bağlı Gelinalan, Benliahmet, Büyükoluklu ve Söğütlü Köyü, Digor İlçesine bağlı Türkmeşen Köyü ve Kağızman ilçesi Akyayla köyünde karantina devam ediyor.

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Faikbey Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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