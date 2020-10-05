YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars’ta define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

KARS HABERLERİ  | 05.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Kars’ta define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan çalışma da merkezde jandarma bölgesinde izinsiz kazı yapan şüpheli 5 şahıs suç aletleri ile birlikte kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma kazı yapılan alanda yaptığı çalışmada, kazıda kullanılmak üzere 1 adet metal arama detektörü ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kars’ta define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars’ta define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan çalışma da merkezde jandarma bölgesinde izinsiz kazı yapan şüpheli 5 şahıs suç aletleri ile birlikte kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma kazı yapılan alanda yaptığı çalışmada, kazıda kullanılmak üzere 1 adet metal arama detektörü ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Antalya, pandemi döneminde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını başarıyla tamamladı
Antalya, pandemi döneminde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını başarıyla tamamladı

Kars Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:01
Öğle
12:01
İkindi
15:15
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdu bu yıl öğrenci alımına başlıyor
Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdu bu yıl öğrenci alımına başlıyor
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.