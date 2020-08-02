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Kars’ta, defineciler bu kez kaya dibini kazdı

KARS HABERLERİ  | 02.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Kars’ta define avcıları kazmadık yer bırakmadı.

Kars’ta define avcıları kazmadık yer bırakmadı. Kentteki eski tarihi mekanları kazan defineciler, bu sefer bir kayanın dibini define bulmak için kazdı.
Merkezde bulunan ve boşaltılan Üçler Mahallesi’nde bir kayalık alanda kazı yapan defineciler, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazdıkları yerde manivelayı bıraktılar.
Kayalık alan kazı yapan defineciler, bölgede bulunan mezarlıklar, tabyalar ve kiliseler ile tarihi evlerde de kazı yaptıkları ortaya çıktı.
Öte yandan bölgede çok sayıda tarihi mekanın olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden buraları koruma altına almalarını istediler.
Özellikle kiliseler ve tarihi evlerde kazılar yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, bu tur yerlerin koruma altına alınması gerektiğini belirttiler.

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