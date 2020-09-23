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Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı

KARS HABERLERİ  | 23.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kağızman’da define arayan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Kağızman İlçesi mülki sahasında izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan çalışmalarda 2x2 metre çapında 1 adet çukur bulundu.

Kars’ta defineciler suçüstü yakalandı

Kağızman’da define arayan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan bir duyum üzerine yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Kağızman İlçesi mülki sahasında izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan çalışmalarda 2x2 metre çapında 1 adet çukur bulundu. jandarma kaçak kazıda kullanılan 1 adet metal arama detektörü, 1 adet notebook, 1 adet manivela demiri, 1 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet halat ve 1 adet steteskop ele geçirilerek el kondu.
Define ararken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Tamer Eczanesi
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