YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

Kars'ta Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

KARS HABERLERİ  | 24.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kars'ta Deniz Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan Deniz Gölü'ndeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Çengilli köyünde buluna Deniz Gölü'nde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine köy sakinleri durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler gölden numuneler alarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderdi.

Kağızman Avcılar ve Atıcılar Başkanı Ergül Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki toplu balık ölümlerinin birkaç günden beri sürdüğünü söyledi.

Aras, köylülerin ihbarıyla göle geldiklerini anlatarak, "İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaatta bulunduk, sağ olsunlar Kars'tan su ürünleri mühendisleri gelmiş incelemelerde bulunuyorlar. Bu gölde bu zaman kadar böyle bir olay yaşanmamıştı, sonucu yapılan tetkiklerle öğreneceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Kars Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:32
Sabah
04:31
Öğle
12:15
İkindi
16:14
Akşam
19:49
Yatsı
21:39

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sarıkamış’ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı

Sarıkamış’ta Jandarma Şehit Babalarını Unutmadı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kağızman’da elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kağızman’da elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars’ta pandemi sürecinde polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

Kars’ta pandemi sürecinde polenli ağaçlar vatandaşları rahatsız ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.