Kars'ta devrilen kar küreme aracının sürücüsü yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında devrilen küreme aracının sürücüsü yaralandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle Arpaçay-Çıldır kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Feyyaz Koçu yönetimdeki 72 AAN 521 plakalı küreme aracı, Arpaçay-Kütük Ev mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Koçu, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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