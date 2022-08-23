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Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

23.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars-Erzurum kara yolunda Eren Özkesemen idaresindeki ot yüklü traktör, Selim ilçesine bağlı Oluklu Köyü Kavşağı'nda devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

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Kars traktör iş makinesi surucu

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