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Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi

KARS HABERLERİ  | 03.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun süren kış mevsiminin ardından doğa canlanmaya başladı.

Üremek için gelen göçmen kuşların sulak arazilerde dolaştığı ilçede, karlı dağlar, meralarda, ormanlık alan içerisinde açan ters laleler ile endemik çiçekler görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Soğuksu, Uludere ve Keklik vadisinde açan ters lale türlerinden "kaf laleleri" Sarıçam Ormanları'nda renk cümbüşü oluşturdu.

Bir ay boyuncu ormanları süsleyecek kaf laleleri doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğa Kars Lale Sarıkamış

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Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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