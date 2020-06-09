Kars’ta dolmuş hatları ihalesi 18 Haziran’da yapılacak

Bir süredir Kars gündeminde yerini alan ve iki kez üst üste ertelenen dolmuş ihalesi 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kars’ta daha önce iki kez ihaleye çıkarılan ancak bir türlü yapılamayan dolmuş hattı ihalesi, yeniden ihaleye çıktı. Üçüncü ihalenin şartnamesinde dolmuşlarda artık “akıllı kart” sistemi uygulaması yer aldı.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi üçüncü kez ilana çıkarken, kent merkezindeki 78 aracın hat işletim hakkı ihalesi ilk olarak 13 Mart’ta daha sonra 81 araç için ihale 2 Haziran’da yapılmıştı. Her iki ihalenin de iptal edilmesinin ardından Kars Belediyesi yeniden ilana çıkarak dolmuş hattı ihalesi yapma kararı aldı.

Belediye Başkanlığı tarafından 81 aracın 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile 18 Haziran 2020 Perşembe Günü saat 08.30 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Üçüncü kez ilana çıkan “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesinde diğer ihalelere göre farklılık gösterdiği, diğer ilanda tüm araçlar için ilana çıkılırken, 18 Haziran’da yapılacak olan ihaleye katılımcılar 1 araç için başvuru yapabilecek. Katılımcı ikinci araç için teklif veremeyecek.

Her bir araç için 10 yıl kira muhammen bedelinin toplam KDV hariç 90 bin TL olduğu belirtilen ilanda geçici teminat ise 2 bin 700 TL ve ihaleye girmek isteyen katılımcılar için de teknik şartname dahil bedeli 250 TL olarak açıklandı.

Ayrıca ilanda ihalenin yapılmasının ardından otobüslerde araç içinde nakit ödeme, jetonlu biniş olmayacağı teknik şartnamede yazılı Elektronik Ücret Toplama Sistemi (akıllı kart) uygulanacak.

