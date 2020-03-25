Kars’ta duruşmalar ikinci bir talimata kadar durduruldu

Koronavirüs salgınına yönelik Kars Adalet Sarayında yeni tedbirler alındı.

Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamına bir ilave tedbir ekledi. Alınan ilave tedbir kapsamında bazı duruşmalar hariç tüm duruşmaların ikinci bir talimata kadar durdurulduğu kararı alındı.

Vatandaşlara ve avukatlara da çağrıda bulunun kararda yeni duruşma tarihinin UYAP Vatandaş Portal, UYAP SMS, E-Devlet sistemleri üzerinden öğrenmelerinin belirtildiği karar şöyle: “16/03/2020 tarihinden itibaren 2 haftalık süreç içerisinde; Tutuklu işlere yönelik kovuşturma ve ivedi işler dışında, duruşma, talimat duruşması ve keşif tarihlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi, istisna tutulan (tutuklu ve ivedi işler) durumlar haricinde kolluk birimlerine gönderilen zorla getirme emirlerinin yerine getirilmemesi, duruşmaya gelmeyenlerin mazeretli sayılması, haftalık süreç içerisinde duruşması olanların yeni duruşma tarihini UYAP Vatandaş Portal, UYAP SMS, E-Devlet sistemleri üzerinden öğrenmeleri, tutuklu ve ivedi dosyalar dışında duruşması olan vatandaşların ve Avukatların mahkeme kalemlerini meşgul etmemeleri açısından taleplerini UYAP ortamında ya da ön büroda görevlendirilen personel vasıtasıyla yapabilecekleri şeklinde görüş birliğine varılmıştı.

Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla ilave tedbirlerin alınmasına devam edilmekte olup, alınmakta olan ilave tedbirlere istinaden ilgi sayılı yazımızda belirtilen 16/03/2020 tarihinden itibaren 2 haftalık süre ikinci bir yazımıza kadar süresiz olarak uzatılmıştır.

