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Kars'ta etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 20.05.2020 00:26 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinin Çemçe bölgesine sızmaya çalışan 3 teröristin dün etkisiz hale getirilmesi sonrası güvenlik güçlerince bölgede arazi arama taraması yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait olduğu belirtilen, biri M-16 olan 3 piyade tüfeği, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el bombası ile yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerince, ilçenin Çemçe bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik dün düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon çerçevesinde bölgede arazi arama taraması yapıldı.

Bölgedeki aramalarda, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 209 adet 5,56 mm fişek, 8 kütüklük, 8 şarjör, 1 termal dürbün, 1 büyük telsiz, 1 video kamera, el yapımı patlayıcı hazırlamada kullanılan 32 pil, 24 pil bloğu, 450 metre kablo, 1 kablo irtibatlı batarya bloğu, 2 dolu küçük tüpün yanı sıra 5 çift mekap ayakkabı, 1 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çemçe bölgesinde, 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe grubu tamamen imha edilmişti.

Örgütün, Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla bölgeye yeni gönderdiği 3 teröristin bu alana sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine dün düzenlenen ve yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile timinin gönüllü olarak katıldığı operasyonda, teröristlerle güvenlik güçleri arasında 10 metrelik mesafeden çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olmuş, 2 asker de hafif yaralanmıştı.

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