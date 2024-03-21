Kars’ta evler kar altında kaldı

Kış Kars’ta hüküm sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Susuz ilçesine bağlı Keçili köyünde evler yaklaşık 2 metreyi bulan kar altında kaldı. Köy yolunu açmaya giden İl Özel İdaresi’ne bağlı kar kürüme aracı kara saplandı. Köy yolunu açarken kara saplanan araç ise daha sonra saplandığı yerden çıkarıldı.

“20 GÜN SONRA KAR ERİMEYE BAŞLAR”

Kışın çok sert geçtiğini ifade eden Keçili köyünden Emre Can Okulmuş, “Ne diyelim görüyorsunuz halimizi, iklim burada sert geçiyor, rakım yüksek olduğu için. Az kaldı 20 gün sonra burada biraz nefes alırız. Yollar sürekli açılıyor. Bugün kapanmıştı. Kamyon yolda kaldı. Allah’ın izniyle açılır, sürekli yollarımız açılıyorlar” dedi.

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Birkaç gündür Kars’ta yoğun kar yağışı var. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yol açma aracı yolda kaldı. Yaklaşık 2 metreye yakın kar var” diye konuştu.

Öte yandan kar yağışının ardından bölgede soğuk havada etkisini sürdürüyor. Kars’ta kar ve tipiden 3 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

