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Kars'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

KARS HABERLERİ  | 25.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kars Harakani Devlet Hastanesi, bir öğrenci yurdu ve okul ile Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı binaların çatıları uçtu

Kars'ta iki gündür etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, fırtına da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Fırtına nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Serhat Öğrenci Yurdu, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Mihralibey Ortaokulunun çatıları uçtu.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı binalar ile il merkezindeki bazı yapıların da çatıları uçup yola savruldu.

Harakani Devlet Hastanesinin iki girişinden birisi, çatının bir kısmının uçması, bir kısmında da düşme tehlikesi bulunması nedeniyle kapatıldı.

Fırtınanın birçok ağacı devirdiği şehirde, polisler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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