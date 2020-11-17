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Kars'ta freni patlayan kamyondan atlayan sürücüsü tomruk altında kalarak öldü

KARS HABERLERİ  | 17.11.2020 21:04 | Son Güncelleme

Kars'ta freni patlayan kamyondan atlayan sürücüsü tomruk altında kalarak öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan sürücü, kasasında yüklü tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü İznos Vadisi'nde Hamamlı Kalkınma Kooperatifinde ağaç, kesim, boylama, taşıma ve budama işi alan E.D yönetimindeki 41 LU 293 plakalı kamyonetin freni tomruk çektiği sırada patladı.

Kamyonun durduramayacağını anlayan sürücü E.D ve beraberindeki E.K ile G.A araçtan atladı.

Kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü E.D, tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti, E.K ve G.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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