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Kars’ta fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

KARS HABERLERİ  | 12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kars’ın Arpaçay İlçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi.

Kars’ın Arpaçay İlçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 3 Azerbaycan uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği tarafından “Fuhuş Operasyonu” düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ilçede faaliyet gösteren gazino-otel bağlantılı eğlence mekanında fuhuş yaptığı tespit edilen 3’ü Azeri uyruklu 1’i Türk olmak üzere toplam 4 kadın ile aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 4 erkek olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan gerekli adli işlem yapılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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