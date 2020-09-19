YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Kars’ta Gaziler Günü törenle kutlandı

KARS HABERLERİ  | 19.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kars’ta, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.Kars Valiliği önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı.

Kars’ta, Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kars Valiliği önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk ve Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gökhan Baday, birer konuşma yaptı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen program yapılan konuşmaların ardından son buldu.
Gaziler Günü programına; Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutan Vekili Albay Erhan Altın, Belediye Başkanı Yardımcısı Şevin Alaca, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile gaziler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Maçın ardından
Maçın ardından
Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 artış
Denizli’de son aya göre korona virüste yüzde 60 artış
Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Aydın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu için arsa devri yapıldı
Çorlu Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu için arsa devri yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı
Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Kars Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:06
İkindi
15:34
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Günes Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Kağızman’da Brusella Hastalığı,
Kağızman’da Brusella Hastalığı,
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.