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Kars’ta gelişi güzel park edilen araçlar trafiği aksatıyor

18.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Kars’ta araç sürücüleri tarafından araçların cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilmesi vatandaşlar rahatsız ederken, trafiğinde aksamasına neden oluyor.Kars’ta uzun süreden beri bir türlü çözüm bulunmayan araç parkları vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Kars’ta araç sürücüleri tarafından araçların cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilmesi vatandaşlar rahatsız ederken, trafiğinde aksamasına neden oluyor.
Kars’ta uzun süreden beri bir türlü çözüm bulunmayan araç parkları vatandaşları kara kara düşündürüyor. İlçe ve köylerden gelen minibüslerinde caddelere park edilmesi kentte cadde ve sokakları tamamen oto parka dönüştürdü. Kapalı otoparkın bulunmadığı Kars’ta cadde ve sokaklara park edilen araçları trafik akışını da olumsuz etkiliyor.
Yıllardan beri süre gelen park sorunu, hem esnafı hem de yolu kullanan vatandaşları çileden çıkarıyor. Vatandaşların gelişigüzel araçlarını, işyerlerinin önüne park edip ortadan kaybolması bir taraftan esnafı mağdur ederken, diğer taraftan da kaldırımlardan karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşları mağdur ediyor.
Özellikle Halitpaşa İşhanı, Belediye İşhanı’nın bulunduğu bölge ve Faikbey ve Halitpaşa caddelerinde yoğun olarak görülen park edilmiş araçlar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Vatandaşlar ise bu işi çözüm bulunmasını istiyor.
Kars’ta gelişi güzel park edilen araçlardan dolayı zaman zaman tartışmalar da yaşanırken, işyeri sahiplerinin ise caddelere duba ve malzeme koyması dikkat çekiyor.

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