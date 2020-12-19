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Kars’ta gıda denetimleri sürüyor

KARS HABERLERİ  | 19.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimleri aralıksız sürüyor.Kentte genelinde aralıksız sürdürülen gıda denetimleri devam ederken, gıda denetimlerinde görev almak üzere 20 kişiye de eğitim veriliyor.Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince gerekli hijyen tedbirleri alınarak, gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde yapılan denetim yapıldı.

Kars’ta gıda denetimleri sürüyor

Kars’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimleri aralıksız sürüyor.
Kentte genelinde aralıksız sürdürülen gıda denetimleri devam ederken, gıda denetimlerinde görev almak üzere 20 kişiye de eğitim veriliyor.
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince gerekli hijyen tedbirleri alınarak, gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde yapılan denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine hem kendilerinin hem de alışveriş yapan vatandaşların sağlığı için alınması gereken tedbirler kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Kent genelinde denetimlerin devam edeceği ve İl tarım ve Orman Müdürlüğü’nde önümüzdeki günlerde açılacak gıda kontrolü kurslarında 20 kişiye eğitim verilecek.

Kars’ta gıda denetimleri sürüyor

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