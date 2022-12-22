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Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu sürüyor

22.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta göçerlerin zorlu kar üzerinde zorlu yolculuğu sürüyor. Göçerlerin koyun sürülerini ise kurt saldırılarından kangal köpekleri koruyor.

Yüksek kesimlere karın yağmasıyla birlikte son göçerler hayvan sürüleri ile birlikte Kars’ın Digor ilçesi üzerinden Ağrı’ya göçü devam ediyor. Günlerce, haftalar hatta aylarca süren zorlu yolculukta kurtlar ise göçerlerin korkulu rüyası oldu. Özellikle geceleri kurt saldırıları ile karşı karşıya kalan göçerler çareyi kangal köpeklerinde buldu. Yanlarında getirdikleri kangal köpekleri hem kurt saldırılarını önlüyor, hem de göçerlerin güvenli bir şekilde yolculuklarına devam etmesini sağlıyor.

“KURT GÖRÜYORUZ, İŞİMİZ ZOR”

Hayvanları otlatarak yolculuklarını sürdürdüklerini ifade eden göçer, “Hayvanları otlatıyoruz. Kurt görüyoruz, hayvanlara saldırıyorlar. İşimiz zor, ne yapalım” dedi.
Doğu Anadolu bölgesinde asırlardır sürdürülen kışın hayvanlar ile yayladan alçak rakımlı bölgelere göç etme geleneği çerçevesinde birçok göçer yayladan köyüne dönerken, kar yağışıyla birlikte son göçerlerde Kars’tan Ağrı’ya doğru kar üzerinde yolculuğunu sürdürüyor.

Yazın yaklaşık 6 ay hayvanları ile yaylada kalan göçerler, kışın havaların soğumaya başlamasıyla birlikte köylerine dönüyor.
Göçerler dönüş yolculuğunda hem hayvanlarının karnını doyurmak için çaba sarf ediyor, hem de soğuk ve koyunlarına saldıran kurtlarla mücadele ediyor.

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