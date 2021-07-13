YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

13.07.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta mahalleye inen bozayıyı görüntülemeye çalışan kişinin, ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıkamış ilçesinin Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutları arasında gezen bir bozayıyı gören Gürsel Boztoprak, ayının yiyecek arayışını cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

Boztoprak, bu sırada ayının kovalaması sonucu düşerek yaralandı. Çevredekilerin korkutmasıyla ayı ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gürsel Boztoprak, AA muhabirine, bozayıların son zamanlarda ilçe merkezinde sıkça görüldüğünü söyledi.

Bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştığını ifade eden Boztoprak, "Arkadaşlar ayının görüntüsünü çekiyordu, ben de çekmeye başladım. Bu arada ayı huylandı ve aniden saldırıya geçti. Ben de kaçarken düştüm, kaburgamı kırdım. Tabi yaban hayvanı sinsice yaklaştı, ne yapacağı belli olmuyor. Bozayılara insanların fazla yaklaşmaması, daha dikkatli olması lazım." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Literatürde tanımlanmamış "üçlü ayak deformitesi" hastaları için özel tabanlık tasarlandıLiteratürde tanımlanmamış "üçlü ayak deformitesi" hastaları için özel tabanlık tasarlandı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
02:48
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:31

Kars Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Kafkas Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.