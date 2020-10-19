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Kars’ta Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim verildi

KARS HABERLERİ  | 19.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kars ve Ardahan’da görev yapan güvenlik korucularına “Hizmet içi Eğitim” verildi.Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda düzenlenen programa Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, İçişleri Bakanlığı Korucular Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kars ve Ardahan’da görev yapan güvenlik korucularına “Hizmet içi Eğitim” verildi.
Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda düzenlenen programa Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, İçişleri Bakanlığı Korucular Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özcan Güngör, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve güvenlik korucuları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Güvenlik Koruculuğu kısa tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca yaptı. Güvenlik Korucuları adına Uğur Aydın, bir konuşma yaparken, program sırasıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özcan Güngör ve Vali Türker Öksüz birer konuşma yaptı.
Eğitim programının ikinci kısmında ise İçişleri Bakanlığı Korucular Şube Müdürü Meltem Tekinkuruoğlu bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.
Program da İl Jandarma Komutanlığı’nca koruyucu güvenlik önlemleri sunumu yapıldı. Program daha sonra soru ve cevapların verilmesiyle son buldu.

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