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Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

KARS HABERLERİ  | 18.10.2020 01:21 | Son Güncelleme

Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Selçuk Güneş idaresindeki 09 R 4837 plakalı hafif ticari araç, Katranlı köyü yolunda karşı yönden gelen Fatih Cangök'ün kullandığı 36 AB 224 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücü Güneş'in yanı sıra aynı araçtaki Ünal ve Burak Güneş ile Ünal Polat ağır yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selçuk ve Burak Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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