Kars’ta hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce “aranan şahısların yakalanmasına yönelik” yapılan çalışmalarda; Göçmen Kaçakçılığı suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.İ. (49) ve Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O. (29) ile Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün Hapis cezası bulunan F.K. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



