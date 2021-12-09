Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı

Kars'ta örgüt kurup hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla hayvan hırsızlığı yapmak için örgüt kurduğu iddia edilen 17 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde "bomba arama" köpekleriyle yapılan aramada, 1 kalaşnikof, G-1 piyade tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 dürbün, 2 kelepçe, 5 el telsizi, silahlara ait 17 şarjör ile 575 mühimmat ele geçirildi.
El konulan silahlar, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz