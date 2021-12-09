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Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi yakalandı

09.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars'ta örgüt kurup hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla hayvan hırsızlığı yapmak için örgüt kurduğu iddia edilen 17 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde "bomba arama" köpekleriyle yapılan aramada, 1 kalaşnikof, G-1 piyade tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca ve 9 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 dürbün, 2 kelepçe, 5 el telsizi, silahlara ait 17 şarjör ile 575 mühimmat ele geçirildi.

El konulan silahlar, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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