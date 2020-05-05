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Kars’ta hayvanlar meralara çıktı

KARS HABERLERİ  | 05.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Karslı besiciler havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.Kentte havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, havaların ısınması ve otların yeşermesi ile birlikte rahat nefes aldı.Hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, “Havaların ısınması ve hayvanlarımızın merada çıkıp otlamasından dolayı çok mutluyuz.

Karslı besiciler havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.
Kentte havaların ısınmasıyla birlikte kırsal kesim ve köylerde küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapan çiftçiler, havaların ısınması ve otların yeşermesi ile birlikte rahat nefes aldı.
Hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, “Havaların ısınması ve hayvanlarımızın merada çıkıp otlamasından dolayı çok mutluyuz. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Hayvanlarımız meraya çıkmakla rahatladı” dediler.
Hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta artık meralarda hayvanları görmek mümkün. Hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, Kasım ayına kadar hayvanlarının meralarda otlatacaklarını sözlerine eklediler.

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Demir Eczanesi
Merkez
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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