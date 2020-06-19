YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu

Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu

KARS HABERLERİ  | 19.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu

Kars'ta etkili olan şiddetli hortum ve fırtına nedeniyle bir kamyonet devrildi, bina çatıları uçtu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kümbetli köyü üzerinde kendini gösteren hortum, Sanayi Sitesi civarında hasara yol açtı.

Çevre yolunda seyreden bazı sürücüler, hortumun geldiğini söyleyerek, diğer sürücülerin geri dönmesini istedi.

Sanayide 5 dakika etkili olan hortum bir kamyoneti devirdi. Hortum nedeniyle bazı fabrikaların çatıları uçarken bir otomobil de uçan duvar ve çatıların altında kaldı.

AA kameralarınca hortumun oluşması ve yerleşim yerlerine inmesi saniye saniye kaydedildi.

Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle maddi zararlarının olduğunu söyledi.

İki aracında hasar meydana geldiğini ifade eden Yılmazel, "Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Afettir inşallah bir daha olmaz, ayrıca çatı ve duvarlarda da çökme meydana geldi." dedi.

Hortumu gören Sercan Aydın da ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, "Kamyonu aldı çırpa çırpa getirdi, çatıyı söküp bizim buraya götürdü. Araçlarımız zarar gördü. Bazı araçların camları patladı, bizim çatıyı da aldı götürdü." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Rastlantı ile tespit edildi, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Kars Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:14
İkindi
16:13
Akşam
19:48
Yatsı
21:38

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Dılber Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.