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Kars’ta hurdacılar şehir dışına taşınıyor

KARS HABERLERİ  | 04.12.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kars’ta hurdacılar şehir dışına çıkarılıyor.Kars Belediyesi şehir içinde görüntü kirliliğine neden olan hurdacıları şehir dışına çıkartıyor.

Kars’ta hurdacılar şehir dışına çıkarılıyor.
Kars Belediyesi şehir içinde görüntü kirliliğine neden olan hurdacıları şehir dışına çıkartıyor. Gerek tarihi ve kültürel miras yatırımları gerekse de sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile Kars’ı daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmaları aralıksız sürdüren Kars Belediyesi, bir taraftan da kent merkezinde görüntü kirliliğine yol açan unsurlarla mücadele çalışması başlattı.
Kars Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde 23 nokta da bulunan hurdalığın kaldırılması için sahiplerini ikaz ederek, biran evvel şehir merkezine hurdaları taşımalarını istedi.

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Merkez
Atas Eczanesi
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Sarikamis
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