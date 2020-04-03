YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta, ihtiyaç sahiplerine ödemeler evlerinde yapılacak

Kars’ta, ihtiyaç sahiplerine ödemeler evlerinde yapılacak

KARS HABERLERİ  | 03.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kars Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ödenecek 1000’er lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerinin hak sahibi vatandaşların ikametlerinde ödeneceğini duyurdu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığıyla ödenen 1000’er liralık nakdi yardım, PTT önünde sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oluşan yığılmaları önlemek amacıyla hak sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hak sahibi vatandaşlarımıza ödenen 1000 TL yardımlar, PTT’de oluşan yığılmaları önlemek amacıyla 03.04.2020 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren emniyet, jandarma ve PTT görevlilerince vatandaşlarımızın ikametlerinde ödenecektir.

Kars Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ödenecek 1000’er lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerinin hak sahibi vatandaşların ikametlerinde ödeneceğini duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığıyla ödenen 1000’er liralık nakdi yardım, PTT önünde sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oluşan yığılmaları önlemek amacıyla hak sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hak sahibi vatandaşlarımıza ödenen 1000 TL yardımlar, PTT’de oluşan yığılmaları önlemek amacıyla 03.04.2020 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren emniyet, jandarma ve PTT görevlilerince vatandaşlarımızın ikametlerinde ödenecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Çilek Mobilya’dan 5 milyon destek

Çilek Mobilya’dan 5 milyon destek

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Kars Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:41
Öğle
12:16
İkindi
15:51
Akşam
18:41
Yatsı
20:03

Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.