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Kars’ta iki köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 22.09.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kars’ta, Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alınırken, 1 köyün ise karantinası kaldırıldı.Kars’ta salgınla mücadele kapsamında Merkez Akbaba köyü ile Arpaçay’a bağlı Güvercin köyü karantinaya alındı.

Kars’ta, Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alınırken, 1 köyün ise karantinası kaldırıldı.
Kars’ta salgınla mücadele kapsamında Merkez Akbaba köyü ile Arpaçay’a bağlı Güvercin köyü karantinaya alındı. Digor’a bağlı Şatıroğlu köyünün ise karantina süresi sona erdi.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Akbaba Köyü ile Arpaçay Güvercin Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
Açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha önce karantinaya alınan Digor Şatıroğlu köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Karantinaya alınan Merkez Akbaba köyü ile Arpaçay’a bağlı Güvercin köyü girişinde güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekiplerince alınana güvenlik önlemleri çerçevesinde köylere giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

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