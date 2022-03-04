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Kars'ta iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

04.03.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kars'ta iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenleri taşıyan servis aracı, kar yağışının etkili olduğu Dağpınar beldesi girişinde otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda da Atakan Barmanbek idaresindeki 61 PE 629 plakalı otomobil, Açık Ceza İnfaz Kurumu mevkisinde Atalay Keyik yönetimindeki 36 FC 386 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Halis Barmanbek hafif yaralandı.

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trafik kazası Kars

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