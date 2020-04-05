Kars'ta ilaçları biten KOAH hastasının yardımına Vefa ekibi yetişti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 68 yaşındaki koah hastası Sayım Yıldız'ın ilaçlarını alarak evine teslim etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları, görevlilerce temin edilerek evlerine getiriliyor.

Köylerde de jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra diğer vatandaşların da yardımına koşuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde KOAH hastası olan 68 yaşındaki Sayım Yıldız ve eşi, ilaçlarının bitmesi üzerine 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine köye giderek Yıldız ve eşinin ilaçları hakkında bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinden aldıkları ilaçları köye götürüp aileye teslim etti.