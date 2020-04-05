YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta ilaçları biten KOAH hastasının yardımına Vefa ekibi yetişti

Kars'ta ilaçları biten KOAH hastasının yardımına Vefa ekibi yetişti

KARS HABERLERİ  | 05.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kars'ta ilaçları biten KOAH hastasının yardımına Vefa ekibi yetişti

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 68 yaşındaki koah hastası Sayım Yıldız'ın ilaçlarını alarak evine teslim etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları, görevlilerce temin edilerek evlerine getiriliyor.

Köylerde de jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra diğer vatandaşların da yardımına koşuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde KOAH hastası olan 68 yaşındaki Sayım Yıldız ve eşi, ilaçlarının bitmesi üzerine 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine köye giderek Yıldız ve eşinin ilaçları hakkında bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinden aldıkları ilaçları köye götürüp aileye teslim etti.

Sayım Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ve kendisinin KOAH hastası olduğunu ve ilaçlarının bitmesi üzerine jandarmadan yardım istediğini söyledi.

Kısıtlama nedeniyle evden çıkamadıklarını belirten Yıldız, "156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedik. Onlarda sağ olsun hemen köye gelerek ilaç bilgilerini aldı. İlçeye gidip ilaçları alarak bana teslim etti. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kars yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

3 boyutlu destek sürüyor

3 boyutlu destek sürüyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Kars Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:15
İkindi
15:52
Akşam
18:43
Yatsı
20:05

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Saglık Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta trafik ekiplerinden korona virüs tedbiri

Kars’ta trafik ekiplerinden korona virüs tedbiri

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kağızmanlı sanatçı Arka Sokaklar'da

Kağızmanlı sanatçı Arka Sokaklar'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.