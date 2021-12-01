Kars'ta inşaatlardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

Kars'ta inşaatlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde, ekim ve kasım aylarında 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi tespit ederek yakalamak amacıyla hırsızlık yapılan alanlardaki 100 saatlik Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ve güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi.

İnceleme sonucu inşaatlardan S.B'nin (27) hırsızlık yaptığını belirleyen polis, zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Dört inşaattan demir iskele, inşaat demiri ve kalıp direği çaldığı belirtilen S.B, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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