Kars’ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kars’ta izinsiz kazı yapan 2 kişi, kazı yaptığı aletlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca alınan duyum üzerine yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda Merkez Boğazköy mevkiinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1x1 metre çapında 1 adet çukur bulunmuş ve izinsiz kazıda kullanılan 2 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İzin kazı yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



