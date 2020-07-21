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Kars’ta Jandarma 102 bin 98 adet kök kenevir ele geçirdi

KARS HABERLERİ  | 21.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kars’ta yasa dışı kenevir yetiştiricilerine darbe vuruldu.

Kars’ta Jandarma 102 bin 98 adet kök kenevir ele geçirdi

Kars’ta yasa dışı kenevir yetiştiricilerine darbe vuruldu. Jandarma Boğazköy’de 102 bin 98 adet kök kenevir ele geçirdi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan titiz çalışmalarda Boğazköy mevkiinde DSİ’ye ait sulama barajı etrafında 102 bin 098 adet kök kenevir bitkisi ele geçirerek, muhafaza altına aldı. Jandarma ekipleri, kenevirleri ekenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince ele geçirilen 102 bin 98 adet kök kenevir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Kars’ta Jandarma 102 bin 98 adet kök kenevir ele geçirdi

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