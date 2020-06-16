YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta jandarma 28 bin 600 adet kenevir ele geçirdi

Kars’ta jandarma 28 bin 600 adet kenevir ele geçirdi

KARS HABERLERİ  | 16.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 bin 600 adet kök kenevir ele geçirildi.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca titiz planlama, takip ve çalışmalarda arazide kök kenevir olduğu tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen jandarma merkezde arazide ekili vaziyette 28 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars’ta jandarma 28 bin 600 adet kenevir ele geçirdi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 bin 600 adet kök kenevir ele geçirildi.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca titiz planlama, takip ve çalışmalarda arazide kök kenevir olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma merkezde arazide ekili vaziyette 28 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Muhafaza altında alınan kök kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak imha edildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Kars’ta jandarma 28 bin 600 adet kenevir ele geçirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Kars Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:37

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Sultan Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.