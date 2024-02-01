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Kars’ta jandarma asayiş uygulamalarını sürdürüyor

İHA İHA
01.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Kars’ta jandarma ekiplerince belirlenen birçok noktada asayiş ve trafik uygulamaları devem ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, 115 bin 984 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 253 kişi yakalandı. Yakalanan 253 kişiden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma trafik ekiplerince yapılan trafik uygulamalarında ise 64 bin 888 araç sorgulandı. Arama kaydı bulunan 4 araç yakalanarak işlem yapıldı. Uygulamalarda eksiklikleri bulunan ve radar veya trafik kurallarını ihlal edenlere 31 bin 307 lira para cezası kesildi.
Kusurlu görülen 52 araca ise 413 bin 521 lira cezai işlem uygulandı.

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