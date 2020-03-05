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Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

KARS HABERLERİ  | 05.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kars’ta kaçak avcıları jandarma bu kez drone ile yakaladı.Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde İnsansız Hava görüntüleme aracı Drone ile yapılan Önleyici Kolluk Devriyesinde 2 kişinin canlı mühreyle kaçak keklik avı yaparken tespit etti.

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta kaçak avcıları jandarma bu kez drone ile yakaladı.
Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde İnsansız Hava görüntüleme aracı Drone ile yapılan Önleyici Kolluk Devriyesinde 2 kişinin canlı mühreyle kaçak keklik avı yaparken tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma kaçak avcıları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada, , 7 adet keklik, 5 adet ip tuzağı, 13 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kaçak avcı haklarında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlemleri yapılmak üzere av koruma ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şüphelilere toplamda 12 bin 978 TL idari para cezası kesildi.

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

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