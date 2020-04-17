YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması

Kars’ta jandarmadan cep telefonu ve kırmızı ışık uygulaması

KARS HABERLERİ  | 17.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince araçlarında cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.Kars İl İl Jandarma Komutanlığı’nda 135 jandarmanın katılımıyla Türkiye Özel Trafik Denetimi (Kırmızı Işık ve Cep Telefonu Kontrolü ) uygulaması yapıldı.Yapılan uygulamada, 897 sürücü ile 713 aracın kontrol edildi.

Kars’ta jandarma ekiplerince araçlarında cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.
Kars İl İl Jandarma Komutanlığı’nda 135 jandarmanın katılımıyla Türkiye Özel Trafik Denetimi (Kırmızı Işık ve Cep Telefonu Kontrolü ) uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamada, 897 sürücü ile 713 aracın kontrol edildi. Uygulamada, 8’i seyir halinde cep telefonu kullanmak olmak üzere 58 araç sürücüsüne işlem yapılırken, 8 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere 16 bin 146 TL İdari Trafik Cezası kesildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Bağcılar’da mikronsis dezenfeksiyon araçları hizmete başladı

Başkan Aydıner’den zabıtaya moral ziyareti

Başkan Aydıner’den zabıtaya moral ziyareti

Kars Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:19
Öğle
12:12
İkindi
15:56
Akşam
18:56
Yatsı
20:21

Kars Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Orhan Durmaz 600 kişiyi iş sahibi yaptı

Orhan Durmaz 600 kişiyi iş sahibi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.