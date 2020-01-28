Kars’ta Jandarma’dan huzur güven uygulaması

Kars’ta 346 jandarmanın katılımıyla “Türkiye Huzur Güven Uygulaması”nı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 346 jandarmanın katılımı ile üç aşamalı olarak “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” yapıldı. Uygulamada, 120 umuma açık yer, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 6 içkili mekan ile 785 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 6 araca işlem yapılırken, 1 araç trafikten men edildi ve toplam 948 TL trafik para cezası kesildi. 2 bin 457 şahsın sorgulandığı uygulamada 18 yoklama kaçağı yakalandı.

